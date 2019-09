‘Eldorado Expresso’: Bolsonaro na ONU, caso da menina Ágatha e vencedores do Emmy

Nova York já tem protestos programados contra o desmatamento da Amazônia durante o discurso do presidente Jair Bolsonaro (PSL) na Assembleia da ONU, amanhã. No Rio de Janeiro, estava previsto o depoimento dos policiais militares envolvidos na ação que matou a menina Ágatha, de 8 anos, no Complexo do Alemão. E ainda: as mulheres reforçando o time da arbitragem no futebol e os vencedores do Emmy, o Oscar da TV. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 23. Clique no player abaixo.

