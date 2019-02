‘Eldorado Expresso’: Bolsonaro recuperado, homofobia em debate, e o ‘jogo da vida’ do SPFC

O Eldorado Expresso desta quarta-feira, 13, destaca a alta recebida pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL). Ele estava internado desde o último dia 27 no hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia para retirar uma bolsa de colostomia e refazer a ligação entre o intestino delgado e parte do intestino grosso. Outro tema importante do podcast vem do Supremo Tribunal Federal. O plenário da Corte começa hoje a julgar se criminaliza a homofobia (discriminação por orientação sexual) e a transfobia (discriminação por identidade de gênero), equiparando-os ao racismo. Duas ações no STF questionam suposta omissão do Congresso ao legislar sobre o tema. Ouça no player abaixo.

Ainda nesta edição, Carolina Ercolin e Haisem Abaki falam sobre a partida decisiva do São Paulo contra o Talleres (ARG), no Morumbi, pela pré-Libertadores; a reabertura parcial do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, entre outros assuntos. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

