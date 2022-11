Eldorado Expresso: Centrão ameaça colocar na PEC da Transição regra que obriga Lula a pagar orçamento secreto

O Centrão ameaça embutir na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição uma regra que obrigaria o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pagar as emendas do orçamento secreto nos próximos anos. A proposta foi colocada na mesa como resposta à investida do PT de retirar o programa Bolsa Família do teto de gastos de forma permanente e dar a Lula uma licença de R$ 200 bilhões em gastos extras logo no início do mandato.

E ainda: o futuro do Ministério da Defesa no governo Lula e a proibição da venda de cerveja nos estádios da Copa do Catar.

Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 18, no “Eldorado Expresso”.