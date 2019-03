‘Eldorado Expresso’: Deep Web do massacre, 1 ano sem Marielle e nova função do WhatsApp

O Eldorado Expresso desta quinta-feira, 14, dá sequência à cobertura do atentado a tiros na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, que deixou dez mortos, incluindo os dois atiradores, e 11 pessoas feridas — uma delas em estado grave. Um velório coletivo está sendo realizado na Arena Suzano. A motivação do crime segue sob investigação. Até agora, avanços preliminares da polícia indicam que os assassinos planejaram o ato por mais de um ano. A polícia também investiga a possibilidade de a dupla ter frequentado um fórum intitulado Dogolachan na Deep Web, uma internet considerada obscura na qual pessoas anônimas incitam crimes de ódio e intolerância. Ouça no player abaixo.

Ainda nesta edição, Carolina Ercolin e Leandro Cacossi falam sobre as homenagens que marcam um ano da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes; a retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal que pode colocar a Lava Jato em xeque; o novo recurso de busca de imagens do WhatsApp; entre outros assuntos.

