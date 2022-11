Eldorado Expresso: Dólar sobe e Bolsa cai após PEC da Transição e fala de Lula no Egito

A apresentação da proposta da PEC da Transição nesta quarta-feira, 16, ao Congresso, e novas declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Egito criticando teto de gastos já provocam efeitos no mercado financeiro.

E ainda: Lula afirmou nesta quinta-feira, 17, querer que indígenas tenham cargo no seu governo durante encontro com lideranças dos povos originários durante a Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-27). O petista também afirmou que tem “obrigação moral, ética e política” de reparar danos causados aos povos indígenas no Brasil. E o anúncio da equipe de transição de que o novo governo vai revogar os decretos de Jair Bolsonaro que facilitaram o acesso às armas.

Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 17, no “Eldorado Expresso”.