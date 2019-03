‘Eldorado Expresso’: Incertezas no MEC, alta do desemprego e polêmica com Nana Caymmi

O Eldorado Expresso desta sexta-feira, 29, destaca o futuro incerto no comando do Ministério da Educação. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) nomeou um militar para número 2 do MEC, no cargo de secretário executivo da pasta. Quem assume é o tenente brigadeiro Ricardo Machado Vieira, que foi secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa e chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Ontem à noite, ao ser questionado duas vezes por repórteres sobre a situação do ministro Ricardo Vélez Rodríguez, Bolsonaro permaneceu calado. Hoje, o presidente recebeu Vélez em audiência no Palácio do Planalto.

Ainda nesta edição, os apresentadores Haisem Abaki e Carolina Ercolin falam sobre a alta do desemprego, que subiu para 12,4% em fevereiro, segundo o IBGE; o acordo do Bréxit rejeitado pela terceira vez pelo parlamento britânico; a preocupação com a saúde dos técnicos de futebol; a polêmica entrevista dada pela cantora Nana Caymmi à Folha de S. Paulo; entre outros assuntos.