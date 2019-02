‘Eldorado Expresso’: Investigações no Flamengo, Grammy e a oposição de Bolsonaro aos católicos

O Eldorado Expresso desta segunda-feira, 11, destaca as apurações do incêndio no CT do Flamengo, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, ocorrido na última sexta, 8. A tragédia será discutida nesta tarde, em reunião convocada pelo Ministério Público. Ainda hoje, estão previstos os enterros de mais cinco dos 10 jogadores mortos.

Os apresentadores Haisem Abaki e Leandro Cacossi também falam, entre outros assuntos, sobre os vencedores do Grammy 2019 e a tentativa do Palácio do Planalto de conter o que considera um avanço da Igreja Católica na liderança da oposição ao governo Jair Bolsonaro (PSL). Ouça no player acima.

