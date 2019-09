‘Eldorado Expresso’: Janot x Gilmar, Lava Jato 66 e ‘dança dos técnicos’ no Brasileirão

Gilmar Mendes recomenda tratamento psiquiátrico ao ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, que revelou ao Estado que teve a intenção de matar o ministro do STF e cometer suicídio. E a Polícia Federal realiza hoje a fase 66 da Operação Lava Jato contra um esquema de lavagem de dinheiro que contava com doleiros e funcionários do Banco do Brasil.

Confira ainda: a abertura do Rock in Rio e o Campeonato Brasileiro com quatro técnicos demitidos em menos de 24 horas. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 27. Clique no player acima.

