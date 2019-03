‘Eldorado Expresso’: Julgamento de Temer, suspense na Previdência e estreias nos cinemas

O Eldorado Expresso desta sexta-feira, 22, apresenta o capítulo seguinte à prisão de Michel Temer (MDB). O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deve julgar ainda hoje o pedido de habeas corpus da defesa. O ex-presidente foi preso ontem pela Lava Jato e está detido na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Os dez investigados presos pela operação devem prestar depoimentos hoje. Mas e a reforma da Previdência, como fica? A prisão de Temer paralisou o já complicado trabalho da Comissão de Constituição e Justiça.

Ainda nesta edição, os apresentadores Haisem Abaki e Carolina Ercolin falam sobre a reunião do presidente Jair Bolsonaro (PSL) com líderes sul-americanos no Chile; o amistoso entre Brasil e Panamá neste sábado, 23, em Portugal; os destaques nas telonas; entre outros assuntos. Ouça o podcast no player acima. Você também pode ouvir o Eldorado Expresso ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

