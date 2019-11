‘Eldorado Expresso’: Julgamento sobre dados do Coaf, PEC da 2ª instância e racismo no futebol

O Supremo Tribunal Federal analisa hoje uso de dados sigilosos do antigo Coaf; decisão pode anular processo do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz. Ainda em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro lamenta dólar acima de R$ 4,20 e classifica desmatamento na Amazônia como um problema “cultural”.

Confira ainda: o adiamento da votação da PEC da 2º instância na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a preparação do Flamengo para a final da Libertadores e o racismo estrutural no futebol. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 20. Clique no player acima.

