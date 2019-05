‘Eldorado Expresso’: Lava Jato 61, Guedes na Comissão Especial e Luxemburgo no Vasco

A Operação Lava Jato vai para rua de novo, agora na fase 61, e mira uma suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo a empreiteira Odebrecht e o Banco Paulista. Enquanto isso, na Câmara, deputados governistas tentam blindar o ministro da Economia, Paulo Guedes, durante a ida dele à Comissão Especial da reforma da Previdência. A ideia é evitar um novo embate entre “tchutchuca” e “tigrão”, como ocorreu na CCJ, no mês passado. E o decreto do porte de armas assinado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) vai além dos colecionadores e caçadores e inclui políticos eleitos, caminhoneiros e jornalistas.

No futebol brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem um novo clube: o Vasco da Gama. Pela Liga dos Campeões da UEFA, Ajax e Totthenham disputam a última vaga na final da competição. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 8. Clique no player abaixo.

