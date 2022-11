Eldorado Expresso: Lula chega ao Egito para a COP-27

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta segunda-feira no Egito para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 (COP 27). No evento, participantes demonstram mais otimismo com o Brasil após um período de cobranças ao governo de Jair Bolsonaro.

E ainda: aqui no Brasil, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin cobrou publicamente do governo Jair Bolsonaro o envio de dados sobre o desmatamento na Amazônia e Cerrado.

