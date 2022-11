Eldorado Expresso: Lula diz que Brasil está de volta à discussão ambiental

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta, 16, na Conferência do Clima da ONU, no Egito, que o Brasil está de volta à discussão ambiental e defendeu uma luta conjunta contra o aquecimento global e a pobreza.

Mais cedo, o petista confirmou que vai pedir à Organização das Nações Unidas (ONU) para que a Amazônia seja sede da Cúpula do Clima (COP) em 2025. Lula participou de um evento com o consórcio de governadores dos Estados da Amazônia, a primeira agenda pública na COP-27 em Sharm el-Sheik, no Egito. O pedido para que algum Estado que abrigue a floresta seja a sede da conferência climática de 2025 foi feito pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), líder do consórcio dos governadores e autor do convite para que o petista participasse do evento.

E ainda: a alta de casos de covid-19 entre idosos e atrasados na vacina e a morte de Isabel Salgado, pioneira do vôlei de praia.

Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 16, no “Eldorado Expresso”.