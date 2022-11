Eldorado Expresso: Lula tem alta após retirar lesão da laringe

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve alta na manhã desta segunda-feira, 21, após passar por um procedimento cirúrgico no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Conforme nota emitida pela assessoria de imprensa do petista, ele foi submetido a uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. De acordo com o boletim, foi verificada a ausência de neoplasia, ou seja, não se tratava de tumor maligno.

E ainda: a Inglaterra estreia na Copa fazendo 6 a 2 no Irã. E o governo Bolsonaro sob pressão da transição para comprar mais vacinas contra a Covid-19.

Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 21, no “Eldorado Expresso”.