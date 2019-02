‘Eldorado Expresso’: Moro quer isentar policial que mata em serviço; ouça essa e outras notícias

Nesta segunda-feira, 4, a Rádio Eldorado e o Estadão estreiam o Eldorado Expresso, um boletim diário para deixar o ouvinte por dentro do noticiário de maneira rápida e descontraída. A edição de hoje, apresentada por Haisem Abaki e Carolina Ercolin, destaca o projeto anticrime elaborado por Sérgio Moro. Além de pontos que ele já havia mencionado, o ministro da Justiça incluiu uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro: a possibilidade de redução ou mesmo isenção de pena de policiais que causarem morte durante sua atividade.

Este podcast ainda trata do início dos trabalhos no Congresso, do apoio de países europeus a Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, entre outros assuntos. Ouça no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

