‘Eldorado Expresso’: Morte na fronteira, PF mira PP e Oscar elege tom político

O Eldorado Expresso desta sexta-feira, 22, destaca o confronto que aconteceu na região da fronteira entre a Venezuela e o Brasil. Soldados venezuelanos abriram fogo contra um grupo de civis que tentavam manter aberta a passagem. Uma mulher foi morta e ao menos 12 pessoas foram feridas, segundo Emilio Gonzalez, prefeito de Gran Sabana, onde ocorreu o fato. Ouça no player abaixo.

Os apresentadores Haisem Abaki e Carolina Ercolin também falam sobre a Operação Compensação, da Polícia Federal, que realiza buscas em endereços ligados ao senador Ciro Nogueira, presidente do PP; o tombo bilionário sofrido pela fabricante Nike após um jogador de basquete se lesionar por causa do descolamento de um tênis da marca; a expectativa pela cerimônia do Oscar 2019; entre outros assuntos.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Eldorado Expresso”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link (https://www.deezer.com/en/show/338832).

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Eldorado Expresso”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link (https://open.spotify.com/show/6EsaGNxhSXR2Fx6T7E6F25?si=Jog0mqFHRhK4xkUG1_B1OQ).