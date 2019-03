‘Eldorado Expresso’: Mortes após temporal em SP, fake news de Bolsonaro e a crise na Venezuela

O Eldorado Expresso desta segunda-feira, 11, destaca as chuvas que deixaram ao menos 11 mortes e um rastro de destruição na capital paulista e na Grande São Paulo. A previsão é de mais tempestade durante o dia, o que pode agravar a situação de quem vive em áreas de risco. Em Ribeirão Pires, uma casa desabou sobre uma família inteira. Cinco pessoas faleceram por causa de deslizamentos. Outras seis vítimas morreram afogadas. Ouça no player abaixo.

O programa também trata dos ataques sofridos pelo Estado após o presidente Jair Bolsonaro (PSL) compartilhar em seu Twitter uma publicação que falsamente atribui à repórter Constança Rezende a declaração “a intenção é arruinar Flávio Bolsonaro e o governo”. Ainda neste podcast, os apresentadores Haisem Abaki e Carolina Ercolin falam sobre a falta de eletricidade na Venezuela; a arrecadação do filme “Capitã Marvel”; o articulador político do Palácio do Planalto que viajou para a Antártida na semana decisiva para a tramitação da reforma da Previdência; entre outros assuntos.

