‘Eldorado Expresso’: Pacote de Moro no Senado, briga na Alesp e novo código antidoping

O pacote anticrime de Sérgio Moro vai ao Senado após aprovação na Câmara dos Deputados que retirou pontos considerados essenciais pelo ministro. Já a Comissão de Orçamento do Congresso quase dobra o valor do fundo eleitoral para as eleições de 2020. O PT e o PSL vão ficar com a maior parte do dinheiro.

E ainda: Briga, gritaria e até mordida na Assembleia de São Paulo e punições mais brandas para atletas que usarem maconha e cocaína. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 5. Clique no player acima.

