‘Eldorado Expresso’: Retorno de Guaidó, ‘Lava Jato da Educação’ e carnaval na Sapucaí

O Eldorado Expresso desta segunda-feira, 4, tem como um dos assuntos o retorno do autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, ao país. Existe o risco do oposicionista ser preso pelo regime de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos, em tom de ameaça, pede que Guaidó seja recebido sem represálias.

Outro destaque do programa é a ‘Lava Jato da Educação’. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, os dados iniciais da investigação revelam “indícios muito fortes” de que a máquina está sendo usada para a manutenção de “algo que não interessa ao Brasil”. Este podcast também traz as informações da primeira noite de desfiles das escolas de samba no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ouça no player acima. Você também pode ouvir o Eldorado Expresso ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

