‘Eldorado Expresso’: Reunião do Grupo de Lima, dia do fico de Damares e o adeus a Antunes Filho

Países do Grupo de Lima se reúnem hoje para definir o futuro da Venezuela. É o primeiro encontro desde que Juan Guaidó lançou a “Operação Liberdade” no começo da semana para que as Forças Armadas retirem seu apoio ao presidente Nicolás Maduro e forcem a renúncia do líder chavista. Enquanto isso, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, diz que fica no governo de Jair Bolsonaro (PSL). Em vídeo nas redes sociais, ela nega que tenha pedido para se afastar da pasta por problemas de saúde e ameaças. Em São Paulo, o Ministério Público paulista faz megaoperação para prender 50 integrantes do PCC. E ainda: artistas e fãs prestam homenagem ao diretor Antunes Filho, que faleceu aos 89 anos. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 3. Clique no player abaixo.

