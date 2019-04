‘Eldorado Expresso’: Tensão no Planalto, atentados no Sri Lanka e balanço dos estaduais

Em entrevista à Rádio Eldorado, o deputado Delegado Waldir, líder do PSL na Câmara, disparou contra o próprio governo, disse que a reforma da Previdência ainda é um abacaxi sem faca e classificou Olavo de Carvalho como “louco”. Mais tarde, em Brasília, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também criticou o ideólogo do presidente Jair Bolsonaro. Para Mourão, Olavo deveria se concentrar no exercício da “função de astrólogo” por ser a que ele “desempenha bem”. As duas manifestações são respostas às críticas que o escritor fez aos militares em vídeo divulgado neste fim de semana. O clima de tensão no Palácio do Planalto é o destaque do Eldorado Expresso desta segunda-feira, 22. Ouça no player abaixo.

Ainda nesta edição, os apresentadores Haisem Abaki e Carolina Ercolina falam sobre os ataques de Domingo de Páscoa no Sri Lanka; os campeões dos principais torneios estaduais do futebol brasileiro; atualização no caso do desabamento dos dois prédios irregulares na comunidade do Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro; entre outros assuntos. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

