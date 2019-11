‘Eldorado Expresso’: Vácuo de poder na Bolívia, lançamento do pacote de emprego e F-1 no Brasil

Vazio de poder na Bolívia: o país está sem presidente após a renúncia de Evo Morales, do vice e dos presidentes do Senado e da Câmara. No Brasil, o governo de Jair Bolsonaro (PSL) lança hoje um plano de geração de empregos com foco em jovens de 18 a 29 anos e pessoas acima de 55 anos. Acompanhe ainda: a Fórmula 1 chegando a São Paulo e As Panteras de volta ao cinema 40 anos após a série original na TV. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 11. Clique no player abaixo.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.