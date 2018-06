‘Eldorado na Copa’: A estrela VAR

A Copa do Mundo está encerrando sua primeira rodada com gols, surpresas e momentos marcantes, mas a grande estrela até o momento é o Assistente de Árbitro de Vídeo. Conhecido pela sigla VAR (Video Assistant Referee), a inovação já gerou controvérsias desde seu primeiro uso, no sábado, entre França e Austrália. A equipe do Eldorado na Copa debate o assunto e recebe as últimas direto de Moscou com Jamil Chade.

Direto de Sochi, nosso correspondente Leandro Silveira atualiza sobre as últimas da preparação brasileira para o jogo da próxima sexta contra a Costa Rica em São Petersburgo. Confira!