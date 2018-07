‘Eldorado na Copa’ desta terça no ar destacando a vitória do Brasil sobre o México na cidade de Samara, resultado que classifica a seleção para as quartas de final. Carolina Ercolin e Haisem Abaki recebem Robson Morelli e Igor Muller para discutir o bom resultado brasileiro e o desafio contra os belgas, na próxima sexta em Kazan. Confira!