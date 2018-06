Alô amigos, fãs de Copa do Mundo! O ‘Eldorado na Copa’ está no ar trazendo toda a rodada deste último fim de semana e expectativa do primeiro dia da rodada final da fase de grupos. Carolina Ercolin e Haisem Abaki recebem Robson Morelli e Igor Muller para repercutir e analisar todos os jogos. Confira!