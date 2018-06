‘Eldorado na Copa’: Lopetegui, Brasil e 2026

O Eldorado na Copa desta quarta-feira está quente com o anúncio dos países da América do Norte como sedes da copa de 2026. Haisem Abaki e Carolina Ercolin recebem Robson Morelli e Igor Muller nos estúdios para conversar sobre a confirmação dos países e também para falar da preparação da seleção brasileira e da demissão do técnico da Espanha às vésperas do início da Copa do Mundo.

Nossos correspondentes também trouxeram novidades direto do solo russo. Ciro Campos atualiza o ouvinte sobre as últimas dos treinos brasileiros em Sochi, enquanto Jamil Chade repercute o anúncio da FIFA sobre as sedes da copa de 2026, direto de Moscou. Confira!