‘Eldorado na Copa’: O primeiro treino em Sochi

A cobertura da Rádio Eldorado na Copa do Mundo segue com mais um ‘Eldorado na Copa’, destacando o primeiro treino da seleção brasileira na cidade de Sochi, cidade que acolherá o Brasil durante os dias da competição. Haisem Abaki e Carolina Ercolin recebem Raphael Ramos e Igor Muller pra comentar essas e outras questões que envolvem o torneio.

Direto de Sochi, o enviado do Estado Almir Leite também faz a sua participação no programa, e traz as últimas informações dos treinos e do clima que envolve a cidade-balneário na preparação para o torneio. Confira!