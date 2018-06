‘Eldorado na Copa’: O último amistoso

Estreando a cobertura conjunta entre a Rádio Eldorado e a equipe de esportes do Estado, a coluna Eldorado na Copa começou nesta segunda-feira destacando o amistoso da seleção de Tite contra a Áustria em, Viena. Carolina Ercolin e Haisem Abaki receberam Robson Morelli e Igor Muller nos estúdios para falar disso e do clima que começa a esquentar para a Copa do Mundo.

Além do comentário sobre o jogo, o Eldorado na Copa também teve a participação de Jamil Chade, direto de Moscou trazendo novidades sobre o imbróglio envolvendo a candidatura da copa de 2026 e o comentário curioso do presidente da CBF. Confira!