O ‘Eldorado na Copa’ desta terça está no ar destacando o encerramento dos grupos A e B e a expectativa dos jogos de hoje. A Argentina precisa vencer hoje, fazer saldo e torcer para que a Islândia não vença a Cróacia. Dinamarca e Austrália ainda disputam uma vaga pelo grupo C e a França faz o seu jogo para garantir o favoritismo e a liderança do grupo. Confira!