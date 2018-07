Dia de Brasil pelas quartas da Copa do Mundo e o ‘Eldorado na Copa’ traz as últimas da preparação da seleção de Tite para enfrentar a Bélgica. Direto de Kazan, Ciro Campos traz as últimas novidades e Raphael Ramos comenta os desafios ao lado de Igor Muller, nos estúdios com Haisem Abaki e Carolina Ercolin. Além do jogo brasileiro de hoje, a França enfrenta o Uruguai e nossos especialistas também analisam os detalhes do confronto. Confira!