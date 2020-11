Eleição americana vai parar na Suprema Corte? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Desde o fechamento das urnas nos Estados Unidos, várias reviravoltas foram observadas em alguns estados, principalmente aqueles que tiveram uma grande votação via correio. Aliás, é esse método de depositar o voto que tem levado o presidente Donald Trump afirmar que vai judicializar a eleição, e pedir que votos contados após o dia 3 sejam invalidados. Além disso, a campanha do republicano já pediu recontagem de votos em estados em que a diferença foi menos de 1%. Por outro lado, Joe Biden contesta as acusações de seu adversário sobre fraude no pleito. A única certeza sobre as eleições americanas, é que não se sabe como ela vai terminar.

Por isso, na edição de hoje, tentamos esclarecer algumas das questões que ocorreram no processo de apuração com o professor da PUC Minas, e especialista em direito internacional, Enrique Natalino, e com o professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Rafael Ioris.

