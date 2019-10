Eleição: Argentina dará nova chance a Cristina Kirchner? Podcast ‘Estadão Notícias’ analisa

Neste domingo, 27, a população argentina vai às urnas para escolher seu novo presidente. Favorito nas pesquisas, Alberto Fernández tem como trunfo sua candidata a vice, a ex-presidente Cristina Kirchner. Ele enfrenta no pleito o atual mandatário, Mauricio Macri. Há outros quatro candidatos, mas com poucas chances de expressão de votos.

A tendência é a Argentina voltar a ter um representante do peronismo no poder? Por que o projeto liberal de Macri não foi tão bem sucedido? Quais são as principais demandas da sociedade argentina hoje? Edição de hoje do ‘Estadão Notícias’ discute a eleição no país vizinho com as participações do repórter Rodrigo Cavalheiro, enviado especial a Buenos Aires, e do colunista do Estadão, William Waack – que também vai analisar as recentes manifestações populares na América Latina. Ouça no player acima.

Quem dá as cartas na chapa favorita: Alberto Fernández ou Cristina Kirchner? (Foto: AP)