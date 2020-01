Eleições 2020: as milícias no pleito; ouça no ‘Estadão Notícias’

A interferência de milícias na política do Rio de Janeiro e o risco de expansão do problema para o resto do Brasil, nas eleições 2020, preocupam autoridades, políticos e estudiosos. A ação de grupos paramilitares, sob o regime autoritário do medo, tem sido observada nos últimos anos em outros Estados, em especial na região Nordeste. Nenhum caso igual ao do Rio, onde atuam desde os anos 1980. Infiltrando candidatos próprios, financiando candidaturas aliadas, controlando o voto dos eleitores e determinando quem pode e não pode fazer campanha nas áreas dominadas, as milícias são o tipo de organização criminosa com maior capacidade de se infiltrar na máquina pública e nas esferas políticas. Afinal, como milicianos interferem nas disputas eleitorais? Quais os motivos que levam milicianos a se infiltrarem no Legislativo e no Executivo do país?

Na edição de hoje, a apuração do repórter do Estadão Ricardo Brandt sobre a ação desses grupos, visando o pleito de 2020. Ouça as análises de autoridades, políticos e estudiosos sobre este problema e como combatê-lo.

