Eleições: A decadência dos debates na TV; ouça no ‘Estadão Notícias’

Em ano eleitoral, um dos momentos mais aguardados por eleitores para a escolha de seu candidato é o debate televisivo. Com o tempo reduzido das campanhas, o programa se torna um importante espaço para os que pleiteiam um cargo no Executivo possam apresentar suas ideias para as pessoas – de maneira um pouco mais autêntico e sem o discurso ensaiado da propaganda política obrigatória em rádio e TV. No entanto, o número cada vez maior de candidatos e o modelo engessado dos debates faz com que os eleitores se interessem cada vez menos por este importante espaço de discussão.

Afinal, esse formato de debate ainda pode prosperar? O público consegue assimilar as propostas dos candidatos em tão pouco tempo? Na edição de hoje, conversamos com o cientista político do Insper, Leandro Consentino, e com o especialista em marketing político, Rubens Figueiredo.

