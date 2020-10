Eleições nos EUA: a reta final; ouça no ‘Estadão Notícias’

O processo eleitoral americano chegou na sua reta final, mas ainda cercado de dúvidas sobre seu desfecho. Mais de 60 milhões de pessoas já votaram de maneira antecipada, seja em locais de votação ou pelos correios. Aliás, essa forma de votação é contestada pelo presidente Donald Trump, que já ameaçou não aceitar o resultado do pleito, por entender que esses votos podem ser fraudados. Polêmicas à parte, com menos de 10% de indecisos, a atenção das campanhas está voltada aos estados pêndulo, ou seja, aqueles que não tem preferência partidária e podem votar tanto em democratas como republicanos, como é o caso da Flórida. As pesquisas mostram leve favoritismo de Joe Biden, mas ninguém aposta em uma vitória do democrata antes da hora.

Afinal, qual o clima nos Estados Unidos às vésperas da eleição? O que deve definir o voto dos americanos indecisos? Na edição de hoje, conversamos com a correspondente do Estadão, em Washington, Beatriz Bulla, e com o professor da Universidade de Denver, Rafael Ioris.

