Eleições nos EUA: E se Biden vencer? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Faltam menos de 100 dias para a eleição presidencial americana e os prognósticos mostram uma virada do candidato democrata Joe Biden sobre o republicano Donald Trump. O contexto da pandemia do novo coronavírus e os recentes protestos raciais nos Estados Unidos ajudaram a desenhar este cenário para o pleito, que deve ter uma particularidade, pois grande parte dos eleitores votarão pelos correios. Trump já disse que é contra o método e que pode até não aceitar a vitória de Biden. Por outro lado, tem a relação com o Brasil. Jair Bolsonaro é entusiasta da reeleição de Trump, mas, como fica em caso de vitória de Biden?

Por que essa eleição promete ser a mais imprevisível dos últimos anos? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com a correspondente do Estadão, em Washington, Beatriz Bulla, e com repórter do E-Investidor, Isaac de Oliveira.

