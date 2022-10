Eliane: “A campanha é incrível pela estabilidade”

Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira, 26, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 53% dos votos válidos para retornar ao Palácio do Planalto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 47% para a reeleição. O levantamento começou a ser feito no último domingo, 23, dia em que Roberto Jefferson disparou com fuzil e atirou granadas contra agentes da Polícia Federal, ou seja, abarca os efeitos desse episódio. “A campanha é incrível pela estabilidade; acontecem várias coisas e nada mexe nelas. E o Lula se mantém sempre na frente; todos os levantamentos dão uma margem de diferença de pelo menos quatro pontos. Com seis dias da eleição, é muito difícil Bolsonaro tirar essa diferença porque são muitos milhões de votos”, diz Eliane.

