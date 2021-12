Eliane: ‘A comparação entre Lula e Bolsonaro é dramática’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 48% das intenções de voto para presidente da República, segundo pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira, 27 pontos porcentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 21%. O levantamento, divulgado pelo G1 e pela GloboNews, aponta que Lula tem mais votos que todos os outros candidatos somados, o que poderia lhe garantir a vitória em primeiro turno se as eleições de 2022 fossem hoje.

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, disse se esforçar para não estimular uma resposta “drástica” do presidente Jair Bolsonaro às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Em evento da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) nesta terça-feira, Heleno criticou as atitudes de “dois ou três” ministros da Corte — sem citá-los nominalmente — e argumentou que o Judiciário tenta assumir um papel hegemônico “que não lhe pertence”.

