Eliane: ‘A confusão de Hang é ótima para ele e péssima para a CPI’

A CPI da Covid no Senado recebe nesta quarta-feira, 29, o empresário Luciano Hang, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Ele é apontado como membro do chamado “gabinete paralelo”, grupo de bolsonaristas suspeito de aconselhar o chefe do Executivo em relação à pandemia, incentivando, principalmente, ideias sem comprovação científica, como o “tratamento precoce”. O empresário também é apontado como financiador de sites bolsonaristas propagadores de fake news. Ao saber da convocação, Hang publicou vídeo marcado por ironias em que aparece algemado.

A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), ligada ao Ministério da Saúde, deixou vencer milhares de kits para diagnóstico da covid-19 e dezenas de medicamentos e vacinas para outras doenças. O órgão foi notificado sobre a proximidade da data de validade de 32 tipos de insumos. Mesmo assim, não agiu a tempo de distribuí-los. O resultado é que, agora, milhares de imunizantes, soros, diluentes e testes que custaram R$ 80,4 milhões não foram aproveitados a tempo e terão de ser inutilizados.

Em linha com a retórica do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a criticar nesta terça-feira, 28, a alta dos combustíveis e jogou a culpa da situação nos impostos cobrados pelos governadores. Ao lado do presidente em evento de entrega de casas no interior de Alagoas, Lira disse que o Congresso Nacional vai debater um projeto de lei para fixar o valor do ICMS, uma das principais fontes de arrecadação dos Estados – e sinalizou apoio à proposta.

