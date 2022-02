Eliane: ‘A natureza vem forte e Brasil não aprende com erros passados’

A quantidade de chuva que caiu em Petrópolis na terça-feira, 15, foi a maior registrada na cidade em 24 horas em 90 anos, ou seja, desde o início das medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Somada a uma ação ainda insuficiente em áreas de risco, como dizem especialistas e autoridades, a tempestade causou a morte de pelo menos 104 pessoas – 8 crianças. Outras 24 pessoas foram resgatadas com vida, mas ainda há buscas na região e alerta climatológico. “Estados e municípios têm recursos que não usam porque, para liberação, é exigido projeto. Eles não apresentam, preferem fazer obras vistosas que dão mais votos”, diz Cantanhêde.

Após a repercussão de sua visita a um túmulo de combatentes comunistas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou justificar, ainda que nas entrelinhas, a homenagem prestada aos militares soviéticos mortos durante a viagem oficial a Moscou. “Soldado é simplesmente soldado”, escreveu o presidente no Facebook, junto a um vídeo do evento. “A comitiva brasileira para a Rússia conta com toda cúpula militar e, no fim, é uma visita focada em defesa, armas e guerra”, analisa Eliane.

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Editorial Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.