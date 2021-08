Eliane: ‘A nomeação de Braga Netto custa caro às Forças Armadas’

O general Walter Braga Netto, ministro da Defesa, entra no radar da Justiça, da Câmara dos Deputados e da CPI da covid no Senado. O Tribunal de Contas da União determinou que os ministérios da Defesa e da Economia ofereçam explicações sobre o uso de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), destacados para o combate à pandemia, para gastos corriqueiros de militares.

O presidente Jair Bolsonaro, em vez de ouvir os recados do Judiciário, diz que não aceita intimidação. Um dia depois de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abrir inquérito para investigá-lo por acusações infundadas contra as urnas eletrônicas, além de condicionar a realização das eleições de 2022 ao voto impresso, o presidente transformou o conflito com o Judiciário em rixa pessoal. Em novo ataque ao presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, Bolsonaro sugeriu haver um “complô” para eleger o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A CPI da Covid ouviu nesta terça-feira o fundador de uma entidade privada que se apresenta como reverendo e que recebeu aval para negociar vacinas em nome do governo do Brasil. No depoimento aos senadores, Amilton de Paula tentou evitar a responsabilização do Ministério da Saúde na operação suspeita.Também na Comissão, foram aprovados requerimentos importantes.

Eliane Cantanhêde ainda trata de outros assuntos e responde a perguntas de ouvintes. Ela conversa ao vivo com Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

