Eliane: “A PEC é fundamental na estratégia e no ‘tudo ou nada’ do Bolsonaro”

Com a desmobilização da base governista no plenário da Câmara, o Palácio do Planalto passou a temer que a oposição conseguisse derrubar a decretação do estado de emergência durante a análise dos destaques da PEC “Kamikaze”, que concede uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição. Diante do quórum baixo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, adiou a votação para a próxima terça-feira, dia 12. “Entre correr o risco de não aprovar e adiar, Lira adiou, para dar tempo de chacoalhar a base governista para se animem a votar e confrontem a oposição. É um descaramento que fica todo mundo boquiaberto como essas coisas podem acontecer no Congresso Nacional. A PEC é fundamental na estratégia e no ‘tudo ou nada’ do Bolsonaro”, opina Eliane.

O juiz federal Renato Borelli, da 15ª Vara da Justiça Federal em Brasília, foi alvo de ataques nesta quinta-feira (7/7) na capital. Enquanto dirigia, o veículo do magistrado foi atingido por fezes de animais, terra e ovos no início da tarde. Apesar do vidro dianteiro do carro ter ficado coberto com os dejetos e ter atrapalhado a direção, ele conseguiu conduzir o veículo até um local seguro e não ficou ferido. “A violência política está aumentanto, é um sinal ruim. O fato sobre o juiz pode ser só coincidência, mas pode não ser. As autoridades têm que entrar em ação, prender, reprimir e impedir que essas coisas ficam piorando”, diz Cantanhêde.

