Eliane: ‘A PF criou um grupo de acompanhamento das eleições’

Após ser derrotado nas prévias do PSDB para a candidatura à Presidência da República, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se reuniu com o pré-candidato do Podemos ao Planalto, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, na manhã deste sábado. Em publicação em suas redes sociais, Leite destacou que o “canal está aberto” para a criação de “uma alternativa” para o País. O vencedor das prévias tucanas, o governador de São Paulo, João Doria, também já indicou que deve se encontrar com Moro, como parte de uma aproximação entre os dois partidos.

Chefe da assessoria de assuntos estratégicos do Ministério da Economia, Daniella Marques, que acompanha Paulo Guedes desde o início do governo, vai assumir o comando da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. Sua primeira missão será lançar o monitor de investimentos. O ministro também anunciará a troca de comando na Receita Federal. Sai José Tostes, que será adido tributária na OCDE, em Paris, e entra o auditor fiscal da Receita Julio Cesar Vieira Gomes, que atua na delegacia de julgamento (DRJ) do Rio de Janeiro, como revelou o Estadão na sexta-feira, 03. O atual secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, assumirá a secretaria Especial de Estudos Econômicos (S3E), que abarcará o Ipea e o IBGE.

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Editorial Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.