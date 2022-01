Eliane: ‘A posição do Ministério da Saúde é indigente e de má fé’

O Ministério da Saúde autorizou nesta quarta-feira, 5, a aplicação da vacina contra a covid-19 em crianças de 5 a 11 anos sem exigência de prescrição médica. O intervalo da aplicação das duas doses pediátricas será de 8 semanas e a imunização começa ainda em janeiro. No comunicado divulgado à imprensa, a pasta não fixou uma data específica para o início da vacinação, que será feita por faixa etária, de forma decrescente, com prioridade para crianças com comorbidades ou deficiências permanentes. A vacinação infantil já havia recebido aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) há 20 dias. Para Eliane, o anúncio do Ministério foi um ‘fiasco absoluto’.

No mesmo dia em que recebeu alta hospitalar, o presidente Jair Bolsonaro viajou, nesta quarta-feira, 5, para Buriti Alegre (GO), a cerca de 390 quilômetros de Brasília, para acompanhar uma partida beneficente de futebol organizada por cantores sertanejos. Enquanto isso, o País sofre um risco de apagão, com a revolta do funcionalismo público com o aumento salarial dos policiais federais. Cantanhêde opina que o presidente deve interromper suas férias e a campanha ‘e governar um pouquinho’.

