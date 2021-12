Eliane: ‘A reunião com Anvisa era só pra concordar com propostas de Bolsonaro’

O governo decidiu cancelar em cima da hora a reunião entre representantes do governo e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para discutir eventual aperto de restrições nas fronteiras do País em razão da variante ômicron do coronavírus. A agenda estava marcada para as 17h30 desta segunda, no Palácio do Planalto.

A Comissão de Valores Mobiliários abriu nesta segunda-feira um processo administrativo envolvendo a Petrobras após o presidente Jair Bolsonaro declarar no domingo que a estatal anunciaria a redução nos preços dos combustíveis até o fim do ano. Foi o terceiro processo aberto pela xerife do mercado de capitais desde outubro por causa de declarações do presidente sobre a companhia.

A decisão da ministra Rosa Weber que liberou o pagamento de emendas de relator-geral do Orçamento neste ano ainda terá de ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o que não tem prazo para ocorrer. O processo precisa ser pautado pelo presidente da Corte, Luiz Fux.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Bancarrota para investigar suposto superfaturamento de R$ 130 milhões em contrato fechado com gráficas para impressão das provas do Enem. As fraudes sob suspeita teriam ocorrido entre 2010 e 2019, segundo a investigação.

