Eliane: “A suspensão do bloqueio do Telegram é melhor para todos”

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou neste domingo, 20, a decisão em que havia determinado a completa e integral suspensão do Telegram no Brasil. O magistrado apontou que a plataforma cumpriu integralmente as medidas que haviam sido ordenadas, dentro do prazo de 24 horas estabelecido em decisão dada neste sábado, 19. Segundo Alexandre, a empresa informou a execução de todos os comandos judiciais às 14h45 deste domingo, 20. O bloqueio da plataforma não chegou a entrar em vigor – ele estava previsto para ocorrer nesta segunda, 21. “O Telegram é uma espécie de ‘casa da mãe Joana’, cabe de tudo ali – apesar do lado bom, de massificar informação. A plataforma tem de estar sujeita às leis brasileiras”, diz Eliane.

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) é visto como o principal culpado pelo aumento do preço dos combustíveis, segundo pesquisa FSB/BTG Pactual divulgada nesta segunda-feira, 21. Para 29% dos entrevistados pelo levantamento, a responsabilidade é do Executivo federal, enquanto 22% culpam a política de preços da Petrobras e 21%, os governadores. Para 18%, o motivo dos altos preços é a guerra na Ucrânia; são 5% os que atribuem o aumento à junção de todos os fatores listados. “Bolsonaro segue agindo politicamente com relação ao preço da gasolina. A situação grave, porque a classe média tem pagado muito, assim como as empresas, e o presidente faz um teatro de que a culpa não é dele”, opina Cantanhêde.

