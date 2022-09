Eliane: “A violência política não é contra uma pessoa, mas contra um país”

A polícia argentina prendeu um homem que tentou atirar contra a vice-presidente Cristina Kirchner na porta da casa dela na noite desta quinta-feira, 1º, em Buenos Aires. O suspeito foi identificado pelo jornal Clarín como um brasileiro de 35 anos. Um vídeo registra o momento em que um homem aponta a arma para a vice-presidente e rapidamente é detido. “A Argentina era uma pérola do Cone Sul e agora está afundada em crise econômica, política e social pela sucessão de erros que os governantes vêm comentendo ao longo do tempo – inclusive o casal Kirchner. Reagir assim é inacreditável. No Brasil, isso reflete o medo”, diz Cantanhêde.

Pesquisa Folha/Globo/Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 45% das intenções de voto na corrida pelo Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 32%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 9%; e Simone Tebet (MDB), com 5%. Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D’Avila (Novo) e Pablo Marçal (Pros) empatam com 1%. “Lula bateu no teto de subida nas pesquisas e Bolsonaro, apesar de tudo, está empacado. A expectativa de vitória de Lula no primeiro turno vai se tornando um sonho de verão”, opina Eliane.

