Eliane: ”Além de ‘pazuelando’ Queiroga está se ‘bolsonarizando”

A CPI da Covid aprovou requerimento para convocar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a depor novamente no Senado. Esta será a terceira oitiva do médico na comissão. A autoria do pedido foi do senador Alessandro Vieira. Segundo o senador Randolfe Rodrigues, o ministro não respondeu a uma série de questionamentos enviados pela comissão sobre os próximos passos da gestão da pandemia. Na sessão da última terça-feira, a CPI determinou prazo de 48 horas para que Queiroga informasse sobre o calendário de imunização do ano que vem, os estoques de vacinas para este ano, além dar uma justificativa sobre a descontinuação do uso da vacina CoronaVac em 2022.

A sessão desta quinta-feira da CPI da Covid começou com um depoimento emocionado do advogado Tadeu Frederico de Andrade. Ele disse ser um sobrevivente e confirmou denúncias contra a Prevent Senior, investigada por encurtar o tempo de permanência de pacientes na UTI para reduzir custos. A empresa nega. Tadeu disse que só sobreviveu por causa da luta das duas filhas contra a atitude da operadora.

