Eliane analisa a denúncia de assédio contra Pedro Guimarães

O Ministério Público Federal (MPF) abriu investigação para apurar denúncias de assédio sexual feitas por funcionárias da Caixa Econômica Federal contra o presidente da instituição, Pedro Duarte Guimarães. A abertura da investigação, que está em andamento sob sigilo, foi confirmada pelo Estadão. Cinco funcionárias relataram abordagens inapropriadas do presidente do banco. A revelação das denúncias foi feita pelo site Metrópoles na terça-feira, 28. “Guimarães é heterodoxo, um bolsonarista raiz, e o melhor que o presidente Bolsonaro faz é se livrar rapidamente desta ligação com ele”, opina Cantanhêde.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu prazo para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre o pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para investigar se o presidente Jair Bolsonaro (PL) interferiu no inquérito sobre o gabinete paralelo de pastores no Ministério da Educação (MEC) e vazou informações ao ex-ministro Milton Ribeiro. “Sabe-se lá o que o Procurador-geral da República, Augusto Aras, vai fazer, porque tem se comportado como aliado de Bolsonaro e aspira a uma vaga no Supremo Tribunal Federal”, diz Eliane.

