Eliane analisa a escolha de Tebet como nome da terceira via

Os presidentes de PSDB, MDB e Cidadania decidiram nesta quarta-feira, 18, indicar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) como candidata única da terceira via à Presidência. A decisão ainda precisa passar pelo crivo das executivas nacionais dos três partidos, que devem se reunir na próxima terça-feira, mas já indica que o ex-governador de São Paulo João Doria, pré-candidato do PSDB, foi rifado. “A pesquisa dentro da terceira via foi uma enrolação para oferecer uma saída honrosa para Doria. Mas a crise está instalada, pois ele não está disposto a sair da candidatura, de acordo com minhas apurações, e os três partidos estão gastando energia, tempo e dinheiro com uma luta interna que não tem interferência na eleição, porque Simone Tebet tem 1% das intenções dos votos”, conta Cantanhêde.

Por sete votos a um, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou o processo de privatização da Eletrobras, estatal com foco na geração e transmissão de energia. O governo aguardava o desfecho do julgamento para dar prosseguimento na operação, que diluirá o controle acionário da União na companhia. “Bolsonaro se elegeu com o discurso liberal, mas não fez nenhuma privatização; Eletrobras vai ser seu troféu. Do outro lado, Lula já se manifestou contra. Além de uma questão econômica, é também política, com impacto eleitoral”, diz Eliane.

